В СБУ назвали Белоруссию вероятным союзником России в войне с Украиной

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Белоруссия является потенциальным союзником России во время войны. С таким заявлением выступил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Его слова передаёт портал Replyua.net.

По словам Баканова, ситуация возле украинских границ уже стабилизировалась. Однако там всё ещё находятся представители российского военного контингента в количестве примерно 100 тысяч человек. Как сказал глава СБУ, в контексте рассуждений о возможной стороне, с которой внешние силы могут напасть на Украину, можно выделить пять направлений. Баканов подчеркнул, что нельзя забывать о Белоруссии. Он считает, что Минск поддержит Москву, если та станет реализовывать «план вторжения в Украину».

65% границы уязвимы. Остальные 35% на западном направлении также требуют особого внимания. Поскольку Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих странах для того, чтобы влиять на ситуацию в Украине, — заявил руководитель СБУ.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Россия перестала «бряцать оружием» у границ страны.

По его словам, российские военные могут возобновить эти действия в любой момент, поскольку находятся около границы и на «оккупированных территориях», так на Украине называют Крым и Донбасс.

Основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России прошёл 22 апреля в Крыму. На следующий день Минобороны начало перебрасывать войска в места постоянной дислокации.