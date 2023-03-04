В Саудовской Аравии предсказали итог российско-украинского конфликта Okaz: Украина будет поделена между Россией и США

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинский конфликт может завершиться без полного поражения или абсолютной победы какой-либо из сторон, а территория страны будет разделена между Россией и США, пишет саудовская газета Okaz. В материале отмечается, что ситуация на Украине напоминает Корейскую войну и может быть разрешена схожим образом.

Украинский конфликт может завершиться перемирием, аналогичным итогу Корейской войны. Такой исход вероятен при равной силе войск, — говорится в статье.

Автор пишет, что США рассматривали Корейскую войну как глобальную борьбу против коммунистических стран. Теперь Вашингтон рассматривает украинский конфликт как борьбу против России как союзника Китая, в котором США видят главную угрозу.

Обозреватель The National Interest Майкл Гай в своей статье написал, что если Киев потерпит поражение в конфликте, то, вероятно, при переговорах ему придется отдать восточные территории России. Он при этом подчеркнул, что Украина превратится в развалины, если не сядет «за один стол с Россией уже сейчас». По его словам, спецоперация РФ идет «полным ходом».

Он отметил, что простые украинцы будут оставаться обманутыми, пока Запад будет продолжать оказывать Киеву военную помощь. По его словам, киевское руководство «рискует быть свергнутым».