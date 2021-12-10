В Сан-Марино начнут использовать «Спутник Лайт» как бустерную вакцину

Власти Сан-Марино начнут прививать жителей российской вакциной «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы. Первые прививки сделают 22 декабря, на вакцинацию записались уже почти 300 человек, сообщил ТАСС официальный представитель Института социальной безопасности республики Франко Кавалли.

Первые прививки «Спутником Лайт» в качестве бустерной дозы будут сделаны в Сан-Марино 22 декабря, записались уже почти 300 человек, — сказал он.

Власти Сан-Марино зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» 23 ноября. Позднее в страну поступили первые четыре тысячи доз этого препарата.

Ещё в феврале 2021 года власти республики заключили с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V». По результатам изучения показателей привитых жителей Сан-Марино эффективность вакцины составила 80% через шесть — восемь месяцев после введения второго компонента.

Ранее сообщалось, что введение бустерных доз мРНК-вакцин уже через три месяца после основной вакцинации может иметь непредвиденные последствия. К данному типу препаратов относятся вакцины Pfizer и Moderna, заявили специалисты центра имени Гамалеи.