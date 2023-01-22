В самолете авиакомпании Ryanair сообщили о бомбе на борту

Фото: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пилоты самолета ирландской авиакомпании Ryanair Boeing 738, следующего из Польши в Грецию, сообщили о бомбе на борту, передает греческая газета ProtoThema. По сведениям издания, воздушное судно в сопровождении греческих истребителей F-16 направилось в Афинский международный аэропорт. На борту авиалайнера находится 192 человека.

Газета отмечала, что после сигнала о бомбе в аэропорт были направлены специальные подразделения полиции. Немногим позже портал издания сообщил, что самолет успешно приземлился в Афинах, всех пассажиров эвакуировали. Воздушное судно обыскивают саперы.

Ранее пассажирский самолет ATR 72 компании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Непала Катманду, разбился при заходе на посадку в аэропорт города Покхара. На его борту находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. В числе пассажиров было четверо россиян.