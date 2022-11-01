В Саксонии назвали разрыв с Россией историческим беспамятством Премьер Саксонии Кречмер назвал разрыв отношений с РФ историческим беспамятством

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Михаэль Кречмер

Стремление оборвать любые отношения с Россией является историческим беспамятством, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в ходе совместной пресс-конференции с министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком. Политик также назвал подобные желания неверными с точки зрения геополитики, сообщает РИА Новости. Кречмер убежден в ненужности подобных решений ввиду возможности возобновления энергопоставок из РФ.

Это ответ на заявления наподобие «никогда больше и ни в коем случае что-либо с Россией»: я считаю это историческим беспамятством и с геополитической точки зрения неверным, — отметил Кречмер.

Германии нужно поддерживать производство и индустрию при помощи энергоносителей, от которых зависит процветание страны, считает премьер. Кречмер считает, что нарастить экономическое преимущество с использованием сжиженного природного газа будет попросту невозможно из-за невзрачной перспективы «энергетического голода».

По моему мнению, добиться этого с помощью СПГ, скорее всего, невозможно, потому что энергетический голод будет столь силен, что начнется большая конкуренция. Отсюда мысли об отечественном (сланцевом. — NEWS.ru) газе и о том, чтобы не уничтожать перспективы, — добавил политик.

Помимо этого, Кречмер высказался о ситуации на Украине, подчеркнув острую необходимость в мирном решении вопроса.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мир стал свидетелем эпохального разрыва в отношениях России и Германии. По мнению политика, виной тому стала специальная военная операция на Украине. Штайнмайер считает, что пришло время распрощаться со старыми шаблонами мышления и надеждами.