В саду бывшей девушки принца Гарри нашли чемодан с деньгами и наркотиками
Никита Чайка
Никита Чайка
21:15, 09 февраля 2022
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В саду у бывшей возлюбленной принца Гарри актрисы и модели Крессиды Бонас британская полиция обнаружила чемодан с наркотиками и деньгами. Модель заявила, что не знает, как чемодан попал на территорию её сада. Сотрудники полиции допрашивали Бонас в течение нескольких часов, сообщает издание Daily Mail.
32-летняя модель заявила, что не знает, как чемодан, набитый деньгами, наркотиками и ключами от дорогостоящих автомобилей оказался у неё в саду.
Такое впечатление, что он с неба свалился<...> Вскоре ко мне в дверь постучались двое сотрудников полиции. Я была в смятении и открыла им дверь, после чего они в спешке направились к чемодану, — сказала девушка.
На вопрос полиции, принадлежит ли содержимое чемодана ей, модель ответила: «Конечно же, нет!». Вскоре полицейские уехали, но вечером снова вернулись к ней и устроили допрос, который длился не менее часа.
По словам Бонас, на её улице наркодилеры часто встречаются с покупателями запрещённого товара.
Ранее Крессида Бонас объяснила, почему не стала выходить замуж за принца Гарри. Она призналась, что за два года отношений с Гарри испытывала огромное давление. В какой-то момент она поняла, что не сможет жить жизнью королевской семьи и хочет продолжать свою творческую карьеру.