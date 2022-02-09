В саду бывшей девушки принца Гарри нашли чемодан с деньгами и наркотиками

В саду у бывшей возлюбленной принца Гарри актрисы и модели Крессиды Бонас британская полиция обнаружила чемодан с наркотиками и деньгами. Модель заявила, что не знает, как чемодан попал на территорию её сада. Сотрудники полиции допрашивали Бонас в течение нескольких часов, сообщает издание Daily Mail.

32-летняя модель заявила, что не знает, как чемодан, набитый деньгами, наркотиками и ключами от дорогостоящих автомобилей оказался у неё в саду.

Такое впечатление, что он с неба свалился<...> Вскоре ко мне в дверь постучались двое сотрудников полиции. Я была в смятении и открыла им дверь, после чего они в спешке направились к чемодану, — сказала девушка.

На вопрос полиции, принадлежит ли содержимое чемодана ей, модель ответила: «Конечно же, нет!». Вскоре полицейские уехали, но вечером снова вернулись к ней и устроили допрос, который длился не менее часа.

По словам Бонас, на её улице наркодилеры часто встречаются с покупателями запрещённого товара.

Ранее Крессида Бонас объяснила, почему не стала выходить замуж за принца Гарри. Она призналась, что за два года отношений с Гарри испытывала огромное давление. В какой-то момент она поняла, что не сможет жить жизнью королевской семьи и хочет продолжать свою творческую карьеру.