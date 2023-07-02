В ряде регионов Франции ввели комендантский час BFM: в десяти коммунах на севере Франции ввели комендантский час из-за беспорядков

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

На севере Франции в десяти коммунах ввели комендантский час на фоне протестов в стране, сообщил телеканал BFM. Ограничения будут действовать, в частности, в таких городах как Лилль, Денан, Круа и Рубе.

Телеканал отмечает, что время начала комендантского часа колеблется от 20:00 до 22:00 в зависимости от коммуны. Ограничения могут распространяться на совершеннолетних граждан.

Массовые беспорядки начались во Франции после того, как 27 июня полицейский при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелил 17-летнего подростка, отказавшегося подчиниться его требованиям. Протестующие жгут автомобили, здания полиции. В ряде регионов на подавление беспорядков брошены спецназ и бронетехника.

Минувшей ночью в стране задержали 719 участников акций протеста. В ходе столкновений с протестующими пострадали 45 сотрудников полиции. Акции протеста также прошли в Бельгии и Швейцарии.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что мнимая толерантность во Франции рушится на глазах. Она добавила, что французский МИД должен зачитать себе все претензии, предъявленные ранее России, Китаю и Ирану.