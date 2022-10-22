В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Черниговской области Украины объявили воздушную тревогу, сообщил глава местной военной администрации Вячеслав Чаус. По данным Тelegram-канала издания «Зеркало недели», тревога также прозвучала в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Руководитель военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин подтвердил сообщение о воздушной тревоге.

Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность! — написал он в своем Telegram-канале.

О тревоге в своём Telegram-канале сообщил и глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.

Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. По данным СМИ и местных властей, взрывы гремели в Харьковской области, на подконтрольной Киеву территории Запорожья и в других регионах. Из-за разрушения объектов, генерирующих электричество, в центральных областях страны ввели временное ограничение на потребление электричества.