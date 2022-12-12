В ряде областей на Украине объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу, сообщает «Страна.ua». Помимо этого, тревога также была объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской области.

По состоянию на 15:30 по мск воздушную тревогу отменили, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.

Накануне в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также на части территории Кировоградской области объявили воздушную тревогу.

Днем 11 декабря воздушную тревогу уже объявляли в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Накануне в Сумской и Харьковской областях также объявлялась тревога. Тогда же сирены включались в Полтавской и Днепропетровской областях. Еще днем ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонщины и Запорожья.

До этого глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что в области повреждены основные объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, после ночной атаки почти во всех ее районах и общинах отсутствует свет. Марченко добавил, что ведутся восстановительные работы.