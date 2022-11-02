В ряде областей на Украине объявили воздушную тревогу

Фото: shutterstock

Telegram-канал Страна.ua сообщает, что в нескольких областях на Украине объявили воздушную тревогу. Согласно карте, опубликованной на канале, тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской и других областях.

Данная информация также подтверждается на сайте путешественника Вадима Клименко єМапа. На карте красным цветом подсвечивается Днепропетровская, Черкасская, Николаевская и другие области.

Воздушная тревога объявляется по всей Украине регулярно с 10 октября. В этот день ВС РФ начали наносить удары по объектам энергетики, военного управления и связи. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал целью ударов энергетические объекты по всей стране.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев говорил, что украинская экономика терпит убытки в размере около 7,5 млрд гривен ($200 млн) в сутки из-за воздушных тревог, которые продолжаются в течение рабочих дней. По его словам, атаки призваны не только нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность страны.