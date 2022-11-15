В ряде населенных пунктов Молдавии и Приднестровья пропало электричество

В ряде регионов Молдавии пропало электричество, сообщает Point. Также свет исчез во многих населенных пунктов Приднестровья, передает телеканал «ТСВ Приднестровье». В публикациях уточняется, что обе республики находятся в единой энергосистеме «Украина – Молдова – Европа», а потому перебои электричеством могут быть вызваны обстрелами энергообъектов на Украине.

По данным Point, проблемы с электричеством зафиксированы в Бельцах, Кагуле, Комрате, Сороках, Унгенах, Единцах, Новых Аненах, Рышканах, Кантемире и некоторых районах Кишинева. Как сообщает «ТСВ Приднестровье», свет также пропал в Парканах, Глином, Терновке. Без электричества бендерский микрорайон Северный, Варница. Без света некоторые районы Бендер, Тирасполя и других городов.