В РВИО предположили, что Карл III окажется последним королем Британии

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Карл III

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что принц Чарльз, восходящий на престол 10 сентября как Карл III, может стать последним королём Великобритании и Содружества. Причина этого кроется в том, что в условиях экономического кризиса британское общество будет всё больше относиться к «церемониальному» институту монархии как к дорогостоящей обузе, отметил он в беседе с РИА Новости.

Мягков считает, что в Британии обременительность традиции уступит рациональности.

Если экономическая ситуация ухудшится, в том числе из-за скачков цен на энергоносители, британцы могут задаться вопросом: «Зачем нам тратить сотни миллионов фунтов стерлингов на семью аристократов, которые не играют никакой полезной роли в управлении страной?» — подчеркнул представитель РВИО.

Он указал на то, что дискуссии о целесообразности сохранения династии велись и раньше, но покойной Елизавете II удавалось оставаться символом нации.

Ранее стало известно, что Карл III обратился к британским подданным с первым телевизионным обращением в качестве монарха. В ходе выступления он объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Обращаясь к народу, он поклялся поддерживать «конституционные принципы в сердце Великобритании», как это делала Ее Величество королева Елизавета II с «непоколебимой преданностью».