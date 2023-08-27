В Румынии загорелся склад пластмасс рядом с оружейным заводом

Фото: Socrates Baltagiannis/dpa/Global Look Press

Пожар произошел на складе пластмасс, расположенном рядом с оружейным заводом в уезде Дымбовица в Румынии, сообщает РИА Новости со ссылкой на уездный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. О пострадавших не сообщается.

На складе пластика в Драгомиреште разгорелся пожар, недалеко от оружейного завода. Информации о жертвах нет, — говорится в сообщении инспектората.

Площадь пожара составляет порядка 600 квадратных метров. Известно, что на складе хранятся легковоспламеняющиеся продукты и пластик.

Горящий склад расположен в 20 километрах от АЗС в том же уезде, городе Креведия, где ранее произошла серия взрывов. По данным минздрава, в результате происшествия один человек погиб, 46 пострадали. Пациентов готовы принять у себя больницы Италии и Бельгии.

По словам сотрудников экстренных служб, связи между двумя пожарами нет.

Вечером 14 августа взрыв прогремел на автозаправке в Махачкале. По предварительной информации, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности — рядом с функционирующей АЗС находился автосервис. Более 80 человек пострадали, повреждения получили десятки жилых домов и гостиница. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.