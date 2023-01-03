В Румынии возбудили дело из-за костюмов военных с буквой Z на маскараде

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Румынии возбудили уголовное дело из-за того, что местные жители во время маскарада в коммуне Берзунцы переоделись в российских военных с буквой Z, сообщил телеканал Digi 24. Кроме того, тракторы и легковые автомобили имитировали российские бомбардировщики и БТР.

Организаторы маскарада уже заявили, что не поддерживают Россию, а подобные костюмы сделали, чтобы привлечь внимание к ситуации на Украине. В ответ на это председатель регионального совета Бакэу Валентин Иванча заявил, что нельзя воспринимать войну как шутку и пародировать ее, вне зависимости от замыслов участников маскарада, поскольку это «очень серьезная и болезненная вещь».

Ранее власти немецкого города Гамбург заявили о планах поселить украинских беженцев в контейнерах, которые представляют собой дома на колесах. На фотографиях, опубликованных газетой, можно заметить, что на стенах передвижных контейнеров нанесены буквы Z. Местные власти рассчитывают, что размещение беженцев в таких вагончиках поможет решить проблему с нехваткой мест в общежитиях и приютах, говорится в публикации. В контейнерах размером шесть метров в длину и два с половиной метра в ширину есть газ и вода, каждый вместит до шести человек.