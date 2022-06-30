В Румынии сошел с рельсов поезд с украинским зерном Пятнадцать украинских вагонов-зерновозов сошли с рельсов в Румынии

Фото: Социальные сети

Пятнадцать вагонов-зерновозов, возвращавшихся на Украину после вывоза сырья, сошли с рельсов на территории Румынии, пишет «Страна.ua» со ссылкой на главу компании «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») Александра Камышина. По его словам, состав насчитывал 32 вагона, принадлежащих частному оператору.

Пятнадцать украинских вагонов-зерновозов сошли с рельсов на территории Румынии, — говорится в публикации.

Сообщается, что специалисты расследуют обстоятельства происшествия.

Тем временем Россия вывела свой гарнизон с острова Змеиный в Черном море. Минобороны сообщает, что данный «шаг доброй воли» призван продемонстрировать, что РФ не мешает усилиям ООН по организации коридора для транспортировки сельхозпродукции с Украины.