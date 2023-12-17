В Румынии призвали выдворить посла России Румынский депутат Симион предложил объявить персоной нон грата посла России

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Джордже Симион

Депутат парламента Румынии Джордже Симион предложил объявить персоной нон грата посла России в стране Валерия Кузьмина, передает местный телеканал Digi 24. По его словам, это должно стать ответом Бухареста на закрытие румынского консульства в Ростове-на-Дону.

Консульство Румынии в Ростове-на-Дону только что закрылось. Я считаю, что объявление господина Кузьмина персоной нон грата за его позицию и открытую поддержку политического образования, а также его вмешательство во внутреннюю политику в Румынии было бы правильным ответом, — сказал парламентарий.

Симион подчеркнул, что ответ Бухареста должен быть решительным. Он также высказался за закрытие всех российских консульств и представительств в Румынии.

Несколькими днями ранее Кузьмин был вызван в МИД Румынии. В ведомстве ему выразили протест в связи с падением на территории страны беспилотника. В МИД сочли, что аппарат использовался российской стороной для атаки на инфраструктуру Украины. В министерстве назвали инцидент грубым нарушением воздушного пространства Румынии. Позднее с Североатлантическом альянсе, в состав которого входит Румыния, заявили, что не обнаружили информации, которая подтверждала бы намеренные удары России по территории страны.