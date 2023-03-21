В Румынии призвали власти страны выйти из НАТО Румынский депутат Ласка: Бухаресту следует выйти из НАТО

Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Бухарест, Румыния

Депутат парламента Румынии Михай Иоан Ласка призвал власти страны денонсировать все обязательства, которые Бухарест взял в рамках членства в НАТО. Выход из Альянса позволит стране избежать втягивания в войну, сказал он на заседании парламента, сообщает РИА Новости.

Обращаюсь к румынским парламентариям, которым не безразлична судьба страны, срочно инициировать юридическую процедуру денонсации всех международных обязательств Румынии по вступлению в НАТО, — сказал Ласка.

Он назвал ошибкой вступление Бухареста в ЕС и НАТО, поскольку считает расширение Альянса на Восток изначальной задумкой Запада по подготовке конфликта с Россией.

Западные стратеги проявили особое умение манипулировать нашими историческими травмами и подпитать миф о «российской опасности» с тем, чтобы заманить нас в ловушку, — уверен депутат.

Он считает, что Бухаресту следует добиваться вывода с территории страны иностранных войск и провозглашения нейтралитета, что позволит избежать втягивания Румынии в войну.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Парижу надо выйти из НАТО, председатель военного комитета которого адмирал Роб Бауэр предупреждает о готовности Альянса к конфронтации с Россией. Сумасшедшие люди хотят третьей мировой войны, отметил он.