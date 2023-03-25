В Румынии призвали отказаться от поддержки Украины Румынский сенатор Шошоакэ призвала Бухарест отказаться от поддержки Украины

Фото: Norbert Michalke/imageBROKER.com/Global Look Press

Парламент Румынии

Сенатор из Румынии Диана Шошоакэ, которую внесли в базу украинского ресурса «Миротворец», после чего она стала получать угрозы, призвала немедленно пересмотреть поддержку Киева со стороны Бухареста. Она в соцсетях назвала Украину государством «с террористическими тенденциями».

Шошоакэ ранее внесла в сенате Румынии законопроект, предполагающий разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Киевом и аннексию части украинских территорий. Позже сенатор пожаловалась, что получила от МИД Украины «смертельные угрозы».

Мое включение в список целей «Миротворца» показывает, что Украина является государством с террористическими тенденциями... Такого рода угрозы со стороны Украины показывают, что Румыния поддерживает преступное государство деньгами и помощью. Прошу Румынию немедленно пересмотреть свое отношение к Киеву, — призвала сенатор.

По мнению Шошоакэ, в мире должны осознать, что «Украина не заслуживает той поддержки, которую ей оказывают».

Ранее Диана Шошоакэ заявила, что попытки запугивания со стороны Украины говорят о намерениях нынешнего руководства страны устранять его противников, в том числе физически. Сенатор подчеркнула, что Киев не должен вмешиваться в дела румынского парламента.