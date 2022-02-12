В Румынии появится постоянная боевая группировка НАТО

Первая постоянная боевая группировка НАТО под командованием Франции будет размещена на территории Румынии, рассказал телеканалу Digi 24 заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ. На следующей неделе состоится обсуждение по данному вопросу между главами Минобороны стран-участниц, отметил Джоанэ.

На будущей неделе состоится очень важная встреча министров обороны стран НАТО. Я с оптимизмом ожидаю, что мы сможем принять совместное решение о создании боевой группировки НАТО в Румынии, на этот раз постоянной, во главе с Францией, — заявил он.

Джоанэ выразил надежду на то, что и другие страны НАТО предоставят силы для постоянного присутствия в Румынии.

По словам замглавы НАТО, размер новой группировки будет аналогичен тем, что размещены в балтийской зоне. Полностью функциональной она станет через два-три месяца. Джоанэ добавил, что группировка будет «очень важным элементом безопасности и сдерживания», укрепляющим восточный фланг Альянса с юга.

В ответ на вопрос о вероятности военного конфликта в Европе замгенсека заявил, что исключать её нельзя. При этом он заверил страны Альянса, что они могут не опасаться этого, поскольку защищены гораздо лучше Украины, не входящей в сообщество.

Ранее глава НАТО Йенс Столтеньерг подтвердил планы по усилению военного присутствия Альянса в Восточной Европе. Он также поддержал решение США развернуть дополнительные силы в Германии, Польше и Румынии, отметив, что это повысит способность НАТО к сдерживанию и обороне.