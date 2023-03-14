В Румынии появится пороховой завод для нужд ВСУ

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В Румынии планируется построить новый пороховой завод, который будет обеспечивать нужды ВСУ и НАТО, заявил министр экономики Флорин Спэтару. Он отметил, что также будут созданы новые мощности для производства боеприпасов, сообщает EADaily со ссылкой на местный телеканал.

Мы найдем решение для строительства порохового завода в Румынии. Теперь мы создадим более крупные производственные мощности для типов боеприпасов как НАТО, так и не НАТО, — пояснил Спэтару.

По словам министра, для строительства завода по производству пороха были заключены партнерские соглашения с США и Южной Кореей. Он подчеркнул, что после пандемии коронавирусной инфекции и начала специальной военной операции на Украине в стране было принято решение о развитии промышленности, чтобы снизить необходимость импорта.

Подобный пороховой завод уже существовал в Румынии, но был закрыт в 2004 году. Бухарест был вынужден импортировать порох из других стран.

Ранее стало известно, что Вашингтон собирается закупить 24 гиперзвуковые ракеты в рамках бюджета Пентагона на 2024 финансовый год. В публикации указано, что расходы на поставку ряда высоколетального высокоточного оружия составят $11 млрд.