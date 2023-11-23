В Румынии появится новый порт для транспортировки украинского зерна

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В Румынии появится новый морской порт для транспортировки украинского зерна. Бухарест принял решение о его строительстве, так как порт Констанца перестал справляться с возросшей загруженностью, пишет EADaily.

Как уточняет издание, порт планируется разместить на берегу дунайского канала Поарта-Албэ вблизи города Нэводари. Его площадь составит 33 тысячи кв. м. Рабочие уже прибыли на место будущего строительства и осваивают площадку. Новый порт должен улучшить ситуацию с причаливанием и разгрузкой судов.

Также планируется построить подъездные пути и три причала по 120 кв. м каждый. Кроме того, власти планируют расширить еще один порт под названием Луминица, чтобы увеличить объем перевозимых товаров по внутренним водным путям. Румынский премьер Марчел Чолаку в том числе пообещал вдвое увеличить транзит украинского зерна через страну. Оба проекта будут профинансированы из бюджета Евросоюза.

Заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак ранее заявил, что ООН надеется на восстановление черноморской зерновой инициативы и работает в этом направлении. По его словам, данная инициатива была «недолговечной, но успешной».