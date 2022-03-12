В Румынии поддержат пострадавшие от антироссийских санкций компании

Пострадавшие от антироссийских санкций румынские компании, которые ранее работали с российскими партнёрами, смогут пройти процедуру так называемой технической безработицы. Её предусматривает законопроект, работа над которым завершится в Румынии в течение недели, сообщил министр труда Мариус Будэй, пишет агентство Аджерпрес.

Те, кто <...> будет вынужден остановить производство на определённое время, могли бы получить техническую безработицу. Мы должны принять меры ради этих людей и стимулировать инвесторов так, чтобы они не увольняли работников, а только переводили их в категорию технически безработных, как это было во время пандемии, — заявил глава ведомства.

По словам министра, у него нет «реальной информации» о количестве румынских компаний, которые пострадали в результате санкций против России.

Конечно, они будут, потому что будут проблемы в цепочке снабжения сырьём, и мы должны их предотвратить. Когда мы окажемся в такой ситуации, у меня должен быть действующий нормативный акт, — сказал он.

В Румынии технической безработицей считают потерю рабочих мест, которая произошла в результате вынужденных действий правительства. Примером тому служит временное закрытие ресторанов во время пандемии COVID-19. Компаниям, которые стараются сохранить рабочие места, государство предоставляет налоговые льготы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что санкции членов Североатлантического альянса по отношению к России необходимы для поддержки Украины в нынешней ситуации, несмотря на то что страны НАТО не желают их вводить. Он отметил, что никто не хочет санкций против России, потому что они оказывают обратное влияние на весь мир.