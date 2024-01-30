В Румынии ответили на информацию об ударе F-16 по военным РФ под Херсоном МО Румынии: истребители F-16 не были задействованы для ударов по позициям РФ

Фото: Sra Duncan C. Bevan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель F-16

Информация о том, что взлетевшие из Румынии истребители F-16 нанесли удар по войскам Вооруженных сил России под Херсоном, не соответствует действительности, сообщило румынское Министерство обороны. В военном ведомстве назвали данное утверждение абсурдным, пишет издание Newsweek.

Информируем о фейковых новостях, появившихся на платформе Х (ранее Twitter), в которых утверждается, что самолет F-16С, принадлежащий ВВС Румынии, взлетел в субботу, 27 января, с 86-й воздушной базы в Констанце и в 3:22 нанес удар по группе сил РФ под Херсоном. Очевидно, что приведенное выше утверждение абсурдно не только для авиационного специалиста, но и для широкой публики, — говорится в сообщении.

Ранее на странице Ukraine Front Lines была опубликована новость, что Генштаб ВС РФ якобы передает Совбезу информацию об ударе румынскими F-16C по Херсонской области. При этом в Минобороны Румынии подчеркнули, что утверждение абсурдно, в частности потому что у ВВС страны нет самолетов F-16 в конструкторском варианте C, а имеются только истребители в вариантах A и B.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к трудным и длительным боевым действиям. Только так, по его мнению, можно дать отпор Вооруженным силам России, однако недооценивать Москву при этом очень опасно. Самолеты F-16 усилят ПВО Украины, но не смогут «сами по себе изменить ситуацию на поле боя», резюмировал он.