В Румынии откроют центр для обучения украинских пилотов

Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Коалиция западных стран рассматривает возможность создания учебного хаба в Румынии для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне. В настоящее время идут переговоры о заключении контракта.

Предполагается, что обучением пилотов займутся специалисты компании Lockheed Martin — производителя истребителей F-16.

Представитель Министерства обороны Нидерландов также подтвердил Politico, что страны — партнеры по коалиции активно работают над созданием учебного центра для пилотов F-16 в Восточной Европе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что готовящиеся к отправке на Украину американские самолеты F-16 будут гореть так же, как немецкие танки Leopard. Глава государства отметил, что российские военные каждый день уничтожают западные боевые машины.

Ранее американский журналист Стивен Брайен заявил, что США и Европа передадут Украине старые модификации F-16A/B. По его словам, Киев получит самолеты, которые, в отличие от более современных версий F-16, не будут оснащены радаром с активной фазированной антенной решеткой. Кроме того, потребуется сеть ремонтных предприятий, на создание которых может уйти не менее года, отметил Брайен.