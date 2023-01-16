В Румынии идентифицировали обломок ракеты, найденный на берегу Черного моря ВМС Румынии: найденный на берегу моря обломок ракеты принадлежит ЗРПК «Панцирь-С1»

Найденный на черноморском побережье Румынии обломок ракеты идентифицировали как трубку стартера зенитной ракеты типа 57E6, запущенной ЗРПК «Панцирь С-1» российского производства, сообщили в румынском штабе Военно-морских сил. Там же отметили, что фрагмент не представляет опасности.

В ВМС Румынии предположили, что ракета упала в Черное море в ходе боевых действий и была вынесена течением на румынское побережье.

Ракета, скорее всего, в ходе недавних боевых действий в северной зоне Черного моря упала в море и была вынесена морскими течениями в район румынского побережья, — говорится в сообщении.

В ВМС страны подчеркнули, что подобных ракет на вооружении Румынии нет.

15 января патруль пограничной полиции Молдавии ​​обнаружил на участке Ларга в районе Бричаны боевую часть ракеты, начиненную 80 килограммами взрывчатки. Инженеры проведут контролируемый подрыв фрагментов. О падении обломков ракеты в районе Бричаны сообщалось накануне вечером. В Минобороны Молдавии заявили, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны.

Также обломки ракеты нашли в граничащем с Украиной Бричанском районе Молдавии на севере страны. Части снаряда упали в коммуне Ларга, на место инцидента выехали оперативные службы.