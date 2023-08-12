В Румынии назвали сроки проведения учений боевой группы НАТО Минобороны Румынии: учения боевой группы НАТО пройдут с 14 по 18 августа

Фото: Sgt. Alex Soliday/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международные учения боевой группы НАТО будут проводиться на территории Румынии с 14 по 18 августа, сообщила пресс-служба Минобороны страны. В тренировочных мероприятиях примут участие порядка 250 солдат из Франции и Люксембурга. Целью маневров является отработка оперативного развертывания войск и техники Альянса.

В период с 14 по 18 августа около 250 французских и люксембургских солдат и 65 технических средств боевой группы НАТО в Румынии примут участие в учениях Deployex на полигоне Бабадаг, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Польши начали военные учения с использованием американских зенитных ракетных комплексов Patriot и интегрированной системы управления средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Как уточнил польский министр обороны Мариуш Блащак, тренировки проходят на территории 32-й базы тактической авиации в центральной части республики.

В июне НАТО также развернула масштабные учения Военно-воздушных сил в Германии при участии 10 тысяч военнослужащих и 250 самолетов из 20 стран Альянса, а также Японии и Швеции. Германия использовала четыре авиабазы, Нидерланды и Чехия — по одному аэродрому.