Всё равно нужен шенген: в РСТ прокомментировали безвиз с Сан-Марино

Посещение Республики Сан-Марино возможно только через Италию. Поэтому для въезда в эту страну россиянам всё равно нужна шенгенская виза, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, комментируя соглашение между РФ и Сан-Марино о безвизовом режиме.

Путь в Сан-Марино лежит через Италию. Поэтому для посещения Сан-Марино нужна любая шенгенская виза и существенные основания для поездки в данный момент, — подчеркнул Горин.

Собеседник пояснил, что в настоящее время въезд в Италию возможен по виду на жительство, гражданству, рабочей, студенческой, семейной или медицинской визе, по деловому приглашению. Шенгенские туристические визы Италия пока не выдаёт, но обновляет многоразовые, ранее выданные мультивизы, неиспользованные в период пандемии. Кроме того, возможен въезд по транзитной визе.

Россияне могут попасть на территорию Италии по некоторым из этих виз. Однако во всех случаях, помимо визы, необходимо наличие существенных обстоятельств, подтверждённых документально.

Ранее сообщалось, что соглашение об отмене виз между Россией и Сан-Марино подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь республики Лука Беккари. В Москве выразили надежду на то, что по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки у стран получится активизировать туристические связи.