В РСМД раскрыли реакцию России на поставки сербского оружия Украине Политолог Кортунов: РФ невыгодно раздувать скандал с сербским оружием на Украине

Фото: МО Украины

Раздувать скандал вокруг предполагаемых поставок сербского оружия на Украину не в интересах РФ, сказал в беседе с NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По его словам, Белград сегодня остается одним из немногих союзников Москвы в Европе.

Москва будет предельно осторожно подходить к любым моментам, которые могли бы нанести серьезный ущерб двусторонним отношениям. У нас осталось не так много партнеров и друзей в Европе, и Сербия — это один из них. Думаю, не в интересах России сейчас раздувать эту историю, — пояснил эксперт.

Он также отметил, что сейчас на Западе есть много сил, которые желали бы ухудшения отношений России и Сербии. Они применяют к Белграду «метод кнута и пряника», полагает Кортунов.

С одной стороны, говорится о том, какие негативные последствия для Сербии будет иметь расширение или даже сохранение сотрудничества с Россией. С другой — создаются определенные стимулы для того, чтобы Белград отошел от этого партнерства. Здесь уже вопрос в том, как сербские власти оценивают национальные интересы страны и что они считают наиболее важным и перспективным, — предположил собеседник.

Ранее Financial Times рассказала, что Киев мог через третьи страны получить сербское оружие на сумму около €800 млн. Эти данные подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что поставки товаров военного назначения идут через зарубежные государства, а названная сумма — это заработок «за два или три года». Представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал разобраться в ситуации.