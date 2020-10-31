В РПЦ призвали власти Франции запретить карикатуры на пророка Мухаммеда

https://static.news.ru/photo/40b94d40-1b7a-11eb-ac5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французы должны запретить публикации карикатур на пророка Мухаммеда и принять закон, который будет защищать права верующих. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Зачем в данной ситуации защищать право на публикацию таких карикатур? Разве не правильнее было бы запретить сейчас такие карикатуры и во Франции, и во всех других частях света? Не лучше было бы ввести во Франции закон, который существует в нашей стране — закон об оскорблении чувств верующих, — цитирует РИА Новости священнослужителя.

По словам Илариона, французские власти совершают ошибку, заботясь о праве карикатуристов продолжать публиковать свои работы, тем самым только провоцируя агрессивно настроенных людей.

Он также отметил, что французы недооценили опасность, которую могут представлять представители радикального ислама внутри страны.

Как писал NEWS.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл после теракта в церкви Нотр-Дам в Ницце выразил соболезнования и назвал произошедшее «чудовищным злодеянием», которое было совершено с помощью «кощунственного использования религиозных лозунгов».