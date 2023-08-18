В создании макета трезубца для монумента «Родина-мать» участвовал Ющенко Ющенко вылепил макет трезубца для монумента «Родина-мать» в Киеве

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент Украины Виктор Ющенко лично участвовал в создании трезубца, который установили на монументе «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР, сообщил автор проекта скульптор Алексей Пергаменщик в интервью изданию «Информатор». Он также признался, что хотел освятить трезубец у главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания, но директор музейного комплекса не позволил этого сделать.

Виктор Андреевич [Ющенко] на этапе создания присоединился и лепил этот макет, который пошел в Минкульт, потом в кабмин, это все согласовали. Я сварил кусок трезубца, который вы сейчас видите, один в один. Подвесил его на щите, мы смотрели, какая там толщина, образцы, — сказал Пергаменщик.

Ранее Пергаменщик, который занимался демонтажем герба ССР с монумента, заявил, что на памятнике еще остались элементы советской символики — звезды на гарде меча. Он предложил заменить их орнаментом времен князя Владимира.

Работы по монтажу трезубца начались 5 августа и были закончены 6 августа. Элементы герба СССР, ранее украшавшие монумент, были сняты еще 1 августа. По словам исполняющего обязанности министра культуры Украины Ростислава Карандеева, они будут храниться в расположенном рядом с памятником Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Ранее решение киевских властей раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, установка украинского герба на монументе «Родина-мать» демонстрирует всю суть действующих властей страны.