В Ровно и Кривом Роге прогремели взрывы

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге. В городах работают системы противовоздушной обороны. В Криворожском районе и Ровненской области объявлена воздушная тревога. О пострадавших пока не сообщается.

Кривой Рог, работает ПВО, — говорится в сообщении Telegram-канала «Типичный Кривой Рог».

Ранее стало известно о взрывах в Одессе и Одесской области. В регионе работают системы противовоздушной обороны.

При этом авторы канала «Типичная Одесса» сообщают, что одну из ракет в Одесской области сбить не удалось, зафиксирован прилет. На территории региона объявлена воздушная тревога. Также сообщается о взрывах в Виннице.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Сумскую, Днепропетровскую области и другие регионы.

Ранее председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. По его словам, гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности во время воздушной тревоги.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что затем серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент страны Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.