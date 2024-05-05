В МИД России пригрозили ответом на враждебную риторику Прибалтики Захарова: Россия продолжит дипломатией воздействовать на страны Прибалтики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия ответит странам Прибалтики ассиметричными мерами и продолжит использовать дипломатические рычаги для влияния на них, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости. Дипломат подчеркнула, что в данной ситуации будет крайне нежелательным вариант развития событий с полным прекращением деятельности дипредставительств, поскольку в этих странах проживает большое количество русскоязычных людей.

Дойти до этого — крайне нежелательно. Тем не менее дипломатические меры воздействия продолжим использовать, — подчеркнула она.

Захарова напомнила, что в Прибалтике наблюдаются гонения против русскоязычных людей, хотя на территории этих стран их проживает немало. По ее словам, прибалтийские государства преследуют граждан за инакомыслие, а решения о депортации зачастую принимаются под предлогом угрозы национальной безопасности. Представитель МИД подчеркнула, что в прошлом году в качестве ответной меры Москвой был понижен уровень дипотношений с Эстонией. Тогда послу этой страны было предписано покинуть территорию РФ. Совсем недавно из России также были высланы два латышских дипломата.

Ранее Финский политик Мики Аалтола заявил, что Россию нужно лишить доступа к Калининграду. По его словам, помехи в GPS, которые наблюдаются в Европе в последние месяцы, исходят из российского города, граничащего с Литвой и Польшей.