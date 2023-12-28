В России заявили об искусственном разрушении Европой спроса на газ Глава «Газпрома»: в Европе впервые в истории искусственно разрушают спрос на газ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Европе идет искусственное разрушение спроса на газ, это происходит впервые за всю историю мировой энергетики, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер во время совещания по подведению предварительных итогов года. По его словам, которые публикует официальный сайт компании, в некоторых европейских странах это привело к деиндустриализации.

Ситуация в Европе нам с вами хорошо известна. Вот там тоже рекорд установили. Там впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. На первичный энергоноситель. Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов. Такого в истории еще не было никогда. Во многих европейских странах это фактически уже привело к деиндустриализации, — отметил Миллер.

Он также подчеркнул, что, по мнению экспертов, увеличение спроса на газ продолжится. Ожидается, что в течение ближайших 25 лет он вырастет на 43%. Миллер добавил, что Россия развивает сотрудничество с государствами, заинтересованными в надежном энергоснабжении, в частности, работа ведется на восточном направлении.

Ранее Миллер заявил, что к деиндустриализации Европы привела недальновидная политика лидеров ее стран. По его словам, даже снижение цен на газ не помогает европейским государствам стабилизировать промышленный сектор.