В России указали на признаки тоталитаризма в сфере СМИ в Европе Дипломат Ульянов: ситуация с российскими СМИ в ЕС имеет признаки тоталитаризма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничение вещания российских СМИ в ЕС является проявлением тоталитарных тенденций, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости. По его словам, европейских граждан лишают альтернативных источников информации.

Конечно же, то, что делает Европейский союз, — это безобразие. <...> Нормальные люди являются индоктринированными однобокой подачей новостей и оценок, особенно в контексте украинской ситуации, — заявил дипломат.

Ульянов подчеркнул, что ситуация принимает тревожный характер и антидемократические тенденции. Он не исключил возможности дальнейшего ухудшения обстоятельств.

Дипломат рассказал, что собственнолично столкнулся с ограничениями. В течение нескольких лет он развивал свой официальный аккаунт в Twitter (X), однако с началом СВО на Украине его страница попала под «теневой бан».

Сейчас до сих пор действуют какие-то алгоритмы, которые не позволяют моим твитам расходиться широко, и ограничено количество подписчиков, — пояснил он.

Ульянов считает, что переход социальной сети под контроль Илона Маска не смог переломить ситуацию с ограничением свободы слова на платформе. В связи с этим дипломат заявил о скептическом настрое в отношении площадки.

Ранее Ульянов рассказал об отсутствии выгоды для Финляндии от вступления в НАТО. По его словам, эта страна первой пострадает в случае военной эскалации между Альянсом и Россией.