В России рассказали о жертве Европы в украинской «авантюре» Коков: власти ЕС пожертвовали благополучием своих граждан из-за Украины

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Руководства европейских стран пожертвовали не только суверенитетом, но и благополучием своих граждан, когда втянулись в украинский конфликт, заявил замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков. По его словам, которые приводит ТАСС, власти ЕС сегодня демонстрируют беспринципность и лицемерие.

Европейская политическая власть <...> с подачи англосаксов втянулась в военно-террористическую авантюру на Украине, принеся в жертву не только суверенитет, экономический потенциал, но и благополучие граждан своих государств, — сказал Коков.

Между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз уже опустошил свои запасы и не обладает «волшебной палочкой», чтобы предоставить Украине больше снарядов. По его словам, вооруженные силы ЕС задерживают пополнение собственных оружейных складов, чтобы предварительно удовлетворить потребности Киева.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц написал в своей статье в The Wall Street Journal, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к конфронтации с ней. Он также подчеркнул, что государства Североатлантического альянса будут сопротивляться любым попыткам втянуть их в конфликт на Украине.

В то же время агентство Bloomberg считает, что в случае победы на американских президентских выборах в ноябре экс-президент США Дональд Трамп сам начнет экономическое давление на Евросоюз. В ЕС это понимают, и Еврокомиссия (ЕК) уже начала изучать возможные последствия возвращения Трампа и ответные меры.