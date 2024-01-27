В России рассказали о поставках газа в Европу в обход Украины Новак: Россия готова поставлять газ в Европу разными маршрутами

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Вице-премьер Александр Новак

Россия готова поставлять газ в Европу различными маршрутами по истечении срока действия контракта на транзит сырья через Украину в конце 2024 года, заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает ТАСС. Он добавил, что пока не видит желания у заинтересованной стороны обсуждать данный вопрос.

Мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу <...>. Если будет желание другой стороны по продолжению, мы готовы будем обсуждать эти вопросы. Пока мы такого желания не видим, — заявил Новак.

В декабре 2019 года «Нафтогаз Украины» и «Газпром» договорились продлить транзит российского газа через украинскую территорию на пять лет — до конца 2024 года — с возможностью дальнейшей пролонгации. При этом глава украинской компании Алексей Чернышев заявил, что Киев не будет продлевать контракт по газовому транзиту из России.

Кроме того, глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что считает Европу заинтересованной стороной в проведении сделки по транзиту российского газа через Украину. Он предположил, что соглашение может быть достигнуто при участии посредников.

Вместе с тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил Украину об огромной ошибке в случае отказа обеспечить необходимые для транзита российского газа в Европу условия после окончания срока действия соглашения. Он добавил, что в транзите заинтересована не только словацкая сторона, но и Италия с Австрией, которые поддерживают идею о сохранении сделки.