В России раскрыли, почему новый этап контрнаступления ВСУ является выдумкой Полковник Матвийчук назвал новый этап наступления ВСУ выдумкой ввиду отсутствия успехов

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Сообщения западных СМИ о том, что Вооруженные силы Украины начали второй этап контрнаступления, являются выдумкой, призванной оправдать отсутствие успехов украинских военных на фронте, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он высказал мнение, что на самом деле ВСУ практически полностью исчерпали свой военный ресурс.

Сейчас Украина практически полностью исчерпала свой военный ресурс и не может вести боевые действия, в связи с чем Запад выдумал историю про второй этап контрнаступления. Теперь Украина перебрасывает людей, личный и стратегический состав, особенно на Запорожское направление, под удары нашей артиллерии. Потери ВСУ за последнюю неделю колоссальны, и это говорит нам о том, что нет никакого продвижения вперед, — пояснил Матвийчук.

Он также отметил, что ВСУ сменили свою боевую тактику, сделав упор на сохранение техники, однако это не избавляет украинских военных от серьезных потерь.

Тактику они все же изменили: бронированная техника подвозит пехоту к линии соприкосновения, а потом уходит, чтобы не потерять свою технику в ходе боевых действий. Это ведет к неоправданным потерям личного состава, — сообщил эксперт.

Ранее журналисты американского телеканала CNN предположили, что «удвоение» усилий украинских военных на фронте, а также введение в бой батальонов и бригад полного состава указывает на начало нового этапа контрнаступления ВСУ.