В России раскрыли, кто «вымарывает» украинцев Захарова: Зеленский и западные элиты вымарывают украинцев

Фото: Офис Президента Украины

Мир в первой четверти XXI века стал свидетелем, как президент Украины Владимир Зеленский и западные элиты вымарывают украинцев, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что все эти годы во власти на Украине не было украинцев.

В конце первой четверти XXI века мир стал свидетелем вымарывания западными элитами и расставленными ими на Украине исполнителями — Зеленским и всей этой псевдоукраинской бандой — украинцев. В правительстве и правящих кругах Украины все эти годы украинцев-то и не было, — пояснила она.

По словам Захаровой, Украиной на самом деле управляют те, кто к ней исторически никогда не имел отношения, а большая часть страны разворована. Дипломат уточнила, что историю государства переписали, памятники уничтожили, а теперь проводится физическое уничтожение населения. Происходящее, по ее словам, напоминает историю с индейцами в Северной Америке, куда пришли «цивилизованные» страны.

Сейчас Зеленский на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы и их добить, — заключила она.

Ранее МИД Украины предписал зарубежным посольствам приостановить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, которые находятся вне территории страны. Исключение составляет только оформление документа для возвращения на родину.