Захарова заявила о риске экокатастрофы на Приднепровском химзаводе

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На Украине может произойти экологическая катастрофа, предупредила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это может произойти из-за попадания опасных радиоактивных отходов с Приднепровского химзавода в Днепр и грунтовые воды.

По нашей информации, Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода, что в конечном счете может привести к экологической катастрофе не только на подконтрольной киевскому режиму территории страны, но и за ее пределами, — сообщила дипломат.

Она добавила, что отходы, образовавшиеся от переработки урановых руд на расположенном в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) предприятии, — это опасный источник загрязнения окружающей среды. По словам Захаровой, 12 млн тонн вредных веществ могут попасть в Днепр из-за подмыва дамбы хранилища, которое находится всего в 800 метрах от реки.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в нижнем течении Днепра из-за прорыва Каховской ГЭС произошла экологическая катастрофа. Он отметил, что река вернулась в свои берега, но при этом постройки понесли серьезные повреждения.