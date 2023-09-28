В России поставили под вопрос будущее энергетической инфраструктуры Украины Политолог Гуреев: инфраструктуру энергетики Украины ждет вопрос выживания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дальнейшее существование энергетической инфраструктуры Украины сегодня под большим вопросом, заявил в беседе с «360» политолог Данила Гуреев. По его словам, разрушению системы электросетей и энергоснабжения способствует желание киевских властей продолжать военный конфликт с Россией.

Украинское государство решило, что необходимо воевать до «последнего украинца», и начало активно использовать те инфраструктурные возможности, которые у него были, внаглую. И очень сильно прогадало. <...> Грядущий зимний период, на мой взгляд, поставит украинскую энергетическую инфраструктуру перед большим вопросом о дальнейшем существовании, — высказал мнение аналитик.

Он напомнил, что в первые месяцы СВО Россия не наносила удары по важным объектам инфраструктуры, хотя это быстро лишило бы противника возможности продолжать боевые действия. Однако в дальнейшем военные РФ изменили тактику.

По моему мнению, удары будут продолжать наноситься, и приоритетным направлением будет выбрана Западная Украина в связи с логистическими хабами. Если их перекрыть, большая часть снабжения на всей линии боевого соприкосновения будет нарушена, — предположил политолог.

Издание напоминает, что украинские власти направили $2,3 млрд на восстановление и защиту энергообъектов страны, однако, по оценкам местных специалистов, на это требуется еще несколько сотен миллионов долларов.

Ранее военный эксперт Дмитрий Раевский рассказал, что российские военные при необходимости могут вывести из строя три «рабочих» украинских АЭС, не допустив при этом экологической катастрофы. По его словам, армия России уже применяет такой способ, как уничтожение подстанций и узлов управления потоками электричества.