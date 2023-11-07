В России отреагировали на решение ФРГ ввести танки в Литву Военэксперт Кошкин: размещение танков ФРГ в Литве представляет угрозу для России

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Борис Писториус во время посещения военной базы в Германии

Озвученное главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом решение разместить два танковых батальона на территории Литвы может представлять угрозу для России, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин. По его словам, России придется отреагировать на подобные шаги Берлина.

То, что предлагает Писториус, уже серьезно. <...> Не скажу, что это подготовка к чему-то серьезному, но это серьезное передислоцирование военнослужащих, в том числе бронетанковой техники, что является в определенной степени угрозой для наших западных границ, — подчеркнул эксперт.

По его словам, подобное решение Берлина по «усилению восточного фланга НАТО», а точнее, по защите от «российского нападения», не останется без ответа. Как отметил полковник, России придется учитывать эту силу в своем военном строительстве на западных рубежах.

Ранее глава бундесвера анонсировал появление на постоянной основе в Литве объединения Panzerbrigade 42 численностью около 4800 военных и 200 гражданских служащих из Германии. Планируется, что передовая группа отправится в Литву во втором квартале 2024 года, штаб будет сформирован в четвертом квартале. На сегодняшний день в прибалтийской республике находятся около 1500 немецких военнослужащих.

В начале октября руководство НАТО направило в Литву два разведывательных самолета AWACS для наблюдения за военной деятельностью России вблизи границ Блока. Также в страну прибыли 150 военнослужащих Альянса для обслуживания воздушных судов.