В России осудили ремонт советских вертолетов для Украины ФСВТС назвала ремонт Болгарией и Чехией советских вертолетов для Украины нелегальным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компании из Болгарии и Чехии, ремонтирующие вертолеты российского производства для Украины, нарушают международные обязательства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Этим занимаются фирмы «Авионамс», «Терем-Летец» и «Лом Прага».

Деятельность Болгарии и Чехии является грубым нарушением международных обязательств и наносит значительный ущерб мировой системе экспортного контроля, — говорится в релизе.

В середине февраля президент Болгарии Румен Радев заявил, что категорически против поставок на Украину оружия из резервов своей армии. По его словам, сторонники поставок оружия не понимают, что вовлечение в разрастание этого конфликта никак не поможет установлению мира. Он подчеркнул, что ситуация на Украине не имеет военного разрешения.

Ранее посольство России в Братиславе заявило, что передача Словакией техники российского и советского производства Киеву является незаконной. В дипмиссии напомнили, что российско-словацкие соглашения исключают передачу техники третьим странам без разрешения государства, в котором она была произведена.