В России оценили шансы Украины расплатиться с Западом Политолог Журавлев: Украина в ближайшие годы не сможет вернуть долги Западу

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS/Global Look Press

Украина на сегодня не имеет возможности расплатиться по долгам с Западом, и такая ситуация, скорее всего, сохранится еще в течение ближайших лет, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Дмитрий Журавлев. Он предположил, что возврат денег мог бы произойти в случае восстановления промышленности страны, но при нынешнем уровне коррупции это вряд ли произойдет.

Чтобы расплачиваться с долгами, надо получать деньги. А Украина уже готова все распродавать: стратегические предприятия, землю. <...> Зеленский хочет разобраться со всем как можно быстрее, его не интересует то, что будет послезавтра. Важно только то, что сегодня, — высказал мнение эксперт.

Он подчеркнул, что расплачиваться с долгами нужно за счет производства товаров. Однако значительная часть того, что стране удается заработать, по его словам, быстро разворовывается, и это будет оказывать влияние на бюджет даже в случае восстановления промышленности. Как считает Журавлев, если на Украине навести порядок, это будет богатая страна. Но если при этом не разобраться с воровством и коррупцией, то ничего не изменится, уверен политолог.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг страны превысил 5 трлн гривен, что эквивалентно $133,8 млрд. Депутат отметил, что с начала специальной военной операции размер долга почти удвоился.