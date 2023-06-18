В России объяснили, почему Киев резко изменил позицию по урегулированию Дипломат Орджоникидзе объяснил резкую смену позиции Киева в стамбульском договоре вмешательством США

Фото: Turkish Foreign Ministry/XinHua/Global Look Press

Бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе объяснил резкую смену позиции Украины по урегулированию на переговорах в Стамбуле вмешательством США, передают «Известия». По его словам, уже тогда было очевидно, что Вашингтону нужна "война до последнего украинца.

Тогда уже было понятно, что Вашингтону совершенно не нужно было демилитаризовать нейтральный статус Украины. Им нужна была война. Война до последнего украинца, война против России. Иначе это никак объяснить невозможно, — сказал Орджоникидзе.

Он напомнил, что договор предусматривал нейтральный статус Украины и ее демилитаризацию. По словам Орджоникидзе, стремясь стимулировать Киев к подписанию договора, Россия отвела войска от столицы республики, но в результате ничего не получилось. Дипломат считает, что в Киев приехала делегация и, по указанию США, категорически отвергла всяческое соглашение, в то время как незадолго до этого соглашение было завизировано, а значит, предварительного согласия удалось достичь.

Ранее ветераны внешней разведки США Ричард Хаас и Чарльз Купчан заявили, что власти Украины после завершения контрнаступления ВСУ могут склониться к переговорам с Россией для урегулирования конфликта. Эксперты полагают, что Киев не сможет победить российскую армию, даже если Запад усилит военную помощь.