В России назвали мечтами слова главы Минобороны Украины о вхождении в НАТО Замдиректора Института СНГ Жарихин усомнился в фактическом вхождении Украины в НАТО

Фото: nato/flickr.com

Украина ни де-юре, ни де-факто не состоит в Североатлантическом альянсе, заявил в беседе с Lenta.ru политолог, заместитель директора Института стран Содружества независимых государств Владимир Жарихин. Таким образом политический эксперт прокомментировал заявление украинского министра обороны Алексея Резникова о фактическом нахождении Украины в НАТО.

Я с ним не согласен. Украина не состоит в НАТО. Украина находится в тесных отношениях с США, на основании чего выполняет все обязательства, которые принимают на себя страны НАТО, но при этом по отношению к Украине никаких обязательств страны НАТО не имеют. То есть в данном случае их используют, — сказал Жарихин.

При этом политолог уточнил, что Соединенные Штаты завозят свою военную инфраструктуру на территорию Украины, активно помогают ей, но при этом не несут никаких обязательств в рамках пятого пункта Устава НАТО.

По словам аналитика, Вашингтон ведёт себя с Киевом так же, как с Южной Кореей или Японией, с которыми у Штатов существуют двусторонние отношения, но перед которыми у США нет никаких обязательств — ни по отвоевыванию Северной Кореи для Южной, ни по отвоевыванию у России Курильских островов, на которые претендуют японцы.

Господин Резников мечтает, но эта мечта никогда не осуществится. Вступление в НАТО Украине пока не светит, и им это прямо и откровенно говорят. Они могут считать, что они в НАТО, они могут считать, что они европейская держава, они даже могут считать, что они цивилизованная страна, но это все слова, на самом деле ни первое, ни второе, ни третье не соответствует действительности, — заключил Жарихин.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что страна де-факто уже находится в НАТО. Как написал глава украинского военного ведомства в Twitter после встречи с генеральным секретарём военного блока Запада Йенсом Столтенбергом, Украина прошла «долгий путь и де-факто присоединились к Альянсу».

30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский объявил о намерении подать заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Украина давно доказала совместимость со стандартами Альянса, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг тогда отказался дать точный ответ о возможности вступления Украины в Блок.