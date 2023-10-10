В России нашли корень европейских экономических кризисов Экономист Колташов: зависимость Европы от США порождает экономические кризисы

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Причиной экономических проблем в странах Евросоюза является их зависимость от США, рассказал в беседе с «Царьградом» экономист Василий Колташов. Таким образом он прокомментировал недавнее признание главы Европейского Центробанка Кристин Лагард в том, что экономические модели, применяемые в ЕС, оказались плохо приспособлены к глобальным кризисам.

Как считает российский эксперт, проблемы экономики стран Евросоюза являются в первую очередь продуктом логики существования национальных государств под контролем США. Различные кризисные явления в экономике ЕС не имеют отношения к некой средней или большой экономической цикличности, а стали результатом зависимости от решений, принимаемых Вашингтоном, подчеркнул специалист.

Они подконтрольны Соединенным Штатам и вынуждены действовать вопреки собственным экономическим интересам, — объяснил Колташов.

Он добавил, что кризисные ситуации в Европе будут возникать еще много лет, до тех пор, пока Евросоюз не добьется реальной независимости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поражение ВСУ станет концом Европы. Он назвал происходящее на Украине «экзистенциальной войной» для Запада.