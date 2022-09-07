В Росатоме назвали главный вывод доклада МАГАТЭ по Запорожской АЭС Глава Росатома Лихачев: главное, что в МАГАТЭ признали факты обстрелов ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что главным в докладе МАГАТЭ по итогам посещения миссией Запорожской АЭС является подтверждение обстрелов станции. Эксперты убедились в обстрелах, несущих огромный риск для ядерного объекта, отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Главное, что зафиксировано в этом документе, — что МАГАТЭ увидело подтверждение обстрелов, приносящих огромный риск ядерному объекту, — подчеркнул гендиректор Росатома.

Лихачев заверил, что оставшиеся на станции сотрудники миссии получат всяческую поддержку. При этом он заявил о глубоком уважении к специалистам. Мужество проявили все инспекторы, включая главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, добавил гендиректор госкорпорации.

Ранее стало известно, что в докладе МАГАТЭ по итогам поездки на Запорожскую АЭС организация призывает предотвратить обстрелы станции из-за угрозы ее физической целостности, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента». Эксперты также считают необходимым установить защитную зону вокруг АЭС. Кто именно обстреливает станцию, однозначно из доклада неясно.