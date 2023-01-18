В Риме началось прощание с Лоллобриджидой

Фото: MASSIMO PERCOSSI/EPA/TASS

Прощание с киноактрисой Джиной Лоллобриджидой в Риме, Италия

На Капитолийском холме в Риме началось прощание с киноактрисой Джиной Лоллобриджидой, передает РИА Новости. Церковь, в которой проходит церемонии, находится на Народной площади, ее называют церковью художников.

Киноактриса, известная по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», скончалась в возрасте 95 лет, о чем стало известно 16 января. Причина смерти артистки не уточнялась.

Лоллобриджида являлась великим офицером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», кавалером ордена Почетного легиона. В 2018 году она получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе. Актриса была частым гостем в России.

15 января советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. Он прославился благодаря таким фильмам, как «Не горюй!», «Мимино» и «Мелодия Верийского квартала».