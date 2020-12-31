«Дождь» из мёртвых птиц пошёл в Риме в канун Нового года

https://static.news.ru/photo/138ae224-4cd6-11eb-a87b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

В Риме во время празднования Нового года прошёл настоящий «дождь» из мёртвых птиц. Сотни скворцов стали жертвами фейерверков.

Особенно много умерших птиц было обнаружено вблизи станции Термини, на центральных улицах Виа Национале, Виа Кавур и холма Эсквилин. Очевидцы публикуют в Сети ужасные кадры: дороги буквально завалены тушками маленьких скворцов.

Одно из видео выложило на YouTube издание Corriere della Sera.

Известно, что в итальянской столице за использование фейерверков предусмотрен крупный штраф. Однако это не останавливает любителей шумной и опасной забавы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Омске в Новый год жители обстреляли из фейерверков десятиэтажный дом. Заряды салюта попали в балконы и окна жилого дома. К счастью, на этот раз пожара удалось избежать. Согласно данным правоохранителей, по факту инцидента никто из жильцов дома к ним не обращался. При этом полицейские в очередной раз напомнили любителям петард о реальной ответственности за порчу чужого имущества.

Кроме того, в России с 1 января начал действовать запрет на запуск пиротехнических изделий с балконов и лоджий жилых домов, а также с крыш зданий. Ограничения не распространяются на хлопушки и бенгальские огни, которые соответствуют первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».