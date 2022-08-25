В Риге согласовали снос еще одного памятника советским воинам Депутаты Рижской думы проголосовали за снос памятника советским воинам в районе Румбула

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Депутаты Рижской думы большинством проголосовали за сноса памятника советским воинам в столичном районе Румбула, сообщил портал Delfi. На заседании депутат от входящей в правящую коалицию партии «Новое единство» Эдмундас Юревицс обвинил сопредседателя партии «Русский союз Латвии» Мирослава Митрофанова в том, что его партия якобы ранее угрожала беспорядками в случае сноса памятников. Другой депутат Владимир Бузаев предлагал перенести памятник в мемориал Румбульского леса, который посвящен жертвам Холокоста во время Второй мировой войны, однако это предложение не поддержали.

Депутаты поддержали идею демонтажа посвященного Красной армии памятника в Румбуле, на улице Локомотивес. Большинство депутатов — 40 человек — проголосовали за снос объекта, семеро депутатов проголосовали против, — говорится в сообщении.

Российское посольство в Латвии ранее направило в МИД республики ноту протеста в связи со сносом памятника Освободителям Риги. Действия латвийских властей российские дипломаты назвали вероломными, а также заявили о праве России на ответные меры.

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. 20 мая в стране прошло шествие, целью которого было «избавить страну от всяческого советского наследия».